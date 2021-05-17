Подозреваемого в тройном убийстве разыскивают в Пензенской области

В Пензенской области произошло тройное убийство. Правоохранители ищут подозреваемого, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

«Газета.ru» рассказала, что убийство произошло в одном из частных домов в селе Липовка. Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли два женских трупа. Правоохранители предполагают, что бывший муж одной из погибших может быть причастен к преступлению.

По данным издания, после совершения первого убийства подозреваемый отправился в село Огаревка и пристрелил брата экс-жены. Возбуждено уголовное дело.