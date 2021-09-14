Подозреваемого в стрельбе по лидеру группы 25/17 задержали в Москве

Сотрудники полиции Тверского района Москвы задержали мужчину, подозреваемого в организации стрельбы в центре столицы, в результате которой ранение получил лидер группы «25/17» Андрей Позднухов (Бледный). Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы.

С заявлением о стрельбе в полицию обратился очевидец происшествия. Он сообщил, что около ресторана на площади Тверская Застава произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе разбирательства один из участников достал оружие и выстрелил в своего оппонента.

Заявитель подчеркнул, что пострадавший мог получить ранения. На место прибыли сотрудники полиции, но потерпевший отказался писать заявление и заявил, что не нуждается в помощи врачей.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемого в стрельбе задержали на Алтуфьевском шоссе. Им оказался 20-летний москвич. В ходе обыска у него изъяли оружие. По словам задержанного, это аэрозольный пистолет.

По факту стрельбы сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится расследование случившегося.

Нападение на лидера группы 25/17 произошло в минувший понедельник, 13 сентября. СМИ сообщали, что задержанного стрелка Сергей К. и ему 18 лет.