Криминал 21 июня 2023, 10:09 Подозреваемого в спонсировании ВСУ криптовалютой россиянина задержала ФСБ ФСБ: подозреваемого в спонсировании ВСУ криптовалютой задержали в Хабаровском крае

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Жителя Хабаровского края, подозреваемого в финансировании ВСУ криптовалютой, задержали сотрудники ФСБ. На средства, которые направлял злоумышленник, приобретались беспилотники, тепловизоры, боеприпасы и медоборудование, сообщили в ЦОС ведомства.

По данным ФСБ, мужчина использовал криптовалютные инструменты для перевода личных средств через третьих лиц, которые находились на территории Украины.

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Деньги поступали на счет иностранного благотворительного фонда. Их использовали для приобретения различных вещей и оборудования для украинских военных.

Против мужчины возбудили дело о государственной измене. Задержанного по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.

Накануне, 20 июня, ФСБ сообщила о задержании в Саранске женщины, которая собирала для СБУ данные о военных и энергетических объектах Мордовии.