02 февраля 2023, 14:39
Подозреваемого в спонсировании терроризма задержали в Севастополе
ФСБ сообщила о задержании сторонника «Исламского государства» в Севастополе
Жителя Севастополя задержали сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в финансировании терроризма. Как сообщила пресс-служба ведомства, против задержанного завели уголовное дело.
Следователи выяснили, что подозреваемый переводил деньги для действующих на территории Сирии вооруженных группировок «Исламского государства»*. В ходе проведенного в доме мужчины обыска силовики нашли оружие и религиозную литературу.
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Сегодня же сотрудники ФСБ задержали на полуострове бывшего бойца добровольческого национального батальона Украины. Организация причастна к продовольственной и энергетической блокаде Крыма.
По данным ведомства, мужчина вступил в отряд в 2016 году и принимал активное участие в его деятельности. Выходить из запрещенной организации бывший боец не захотел, против него завели уголовное дело.*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Терроризм
ФСБ
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