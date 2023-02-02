Криминал 02 февраля 2023, 14:39 Подозреваемого в спонсировании терроризма задержали в Севастополе ФСБ сообщила о задержании сторонника «Исламского государства» в Севастополе

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Жителя Севастополя задержали сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в финансировании терроризма. Как сообщила пресс-служба ведомства, против задержанного завели уголовное дело.

Следователи выяснили, что подозреваемый переводил деньги для действующих на территории Сирии вооруженных группировок «Исламского государства»*. В ходе проведенного в доме мужчины обыска силовики нашли оружие и религиозную литературу.

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Сегодня же сотрудники ФСБ задержали на полуострове бывшего бойца добровольческого национального батальона Украины. Организация причастна к продовольственной и энергетической блокаде Крыма.

По данным ведомства, мужчина вступил в отряд в 2016 году и принимал активное участие в его деятельности. Выходить из запрещенной организации бывший боец не захотел, против него завели уголовное дело.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.