Подозреваемого в смертельном избиении красноярца арестовали

Центральный суд Красноярска решил арестовать Андрея Шилова, который подозреваются в избиении своего знакомого до смерти. Он будет находиться под стражей два месяца.

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Также решается судьба и второго фигуранта дела — Сергея Шмелева. Заседание проходит в закрытом режиме.

Красноярск переживает резонансное дело о смерти 31-летнего Дмитрия Сисигина. Он умер в больнице после нескольких недель в коме. В том состоянии он оказался после драки. По версии следствия, это сделали Андрей Шилов и Сергей Шмелев.

Конфликт между молодыми людьми произошел 15 сентября. Сначала парни на повышенных тонах разговаривали по телефону, а затем Сергей и Андрей приехали к Дмитрию домой и избили его. Все происходящее они сняли на видео и выложили его в интернет.

Красноярцев задержали только спустя месяц. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Красноярская общественность возмущена тем, что это дело долго не расследовалось. Местные жители связали это с тем, что Андрей Шилов является сыном адвоката и бывшего судьи Красноярска и председателя районного совета депутатов.