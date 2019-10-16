Подозреваемого в смертельном избиении красноярца арестовали
Арест под прицелом народного схода. Главное о расследовании убийства в КрасноярскеПодробнее
Также решается судьба и второго фигуранта дела — Сергея Шмелева. Заседание проходит в закрытом режиме.
Красноярск переживает резонансное дело о смерти 31-летнего Дмитрия Сисигина. Он умер в больнице после нескольких недель в коме. В том состоянии он оказался после драки. По версии следствия, это сделали Андрей Шилов и Сергей Шмелев.
Конфликт между молодыми людьми произошел 15 сентября. Сначала парни на повышенных тонах разговаривали по телефону, а затем Сергей и Андрей приехали к Дмитрию домой и избили его. Все происходящее они сняли на видео и выложили его в интернет.
Красноярцев задержали только спустя месяц. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Красноярская общественность возмущена тем, что это дело долго не расследовалось. Местные жители связали это с тем, что Андрей Шилов является сыном адвоката и бывшего судьи Красноярска и председателя районного совета депутатов.