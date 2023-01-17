17 января 2023, 11:57
Подозреваемого в шпионаже в пользу Украины мужчину задержали на «Верхнем Ларсе»
ФСБ: подозреваемого в шпионаже в пользу Украины мужчину задержали на границе РФ и Грузии
Жителя одной из стран СНГ задержали на границе России и Грузии за причастие к шпионажу в пользу Украины, заявили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии. Мужчину задержали при попытке пересечь МАПП «Верхний Ларс», уточнил ТАСС.
В ведомстве сообщили, что задержанному 28 лет. Его причастность к шпионажу в пользу Украины выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ.
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Мужчина предоставил правоохранителям хранившуюся в телефоне переписку в Telegram, из которой стало известно, что он передавал украинской стороне фотографии и видео с местоположением техники ВС РФ.
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Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался поехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Операцию по задержанию злоумышленника провели на железнодорожной станции Тверь.
Мужчину поместили под арест. Его инкриминировали преступление по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника.
ФСБ
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