Подозреваемого в серийных грабежах задержали в Подмосковье. Видео

Полицейские задержали в Орехово-Зуеве 25-летнего мужчину, которого подозревают в серии грабежей. По данным правоохранительных органов, он нападал на девушек и женщин на протяжении двух месяцев. МВД Подмосковья опубликовало видео одного из преступлений и допроса подозреваемого.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник сначала наносил удар своей очередной жертве, потом выхватывал у нее сумку и убегал. Награбленное он продавал случайным людям.

Петрова добавила, что полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что предполагаемый серийный грабитель живет в Ликино-Дулево. Там его и задержали. В МВД считают, что мужчина причастен к совершению четырех грабежей. Против него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Во время допроса подозреваемый признается в одном грабеже и описывает, как это было. Мужчину заключили под стражу.