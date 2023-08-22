Криминал 22 августа 2023, 11:57 Подозреваемого в серии грабежей в Лианозовском парке задержали в Москве Полиция задержала подозреваемого в серии грабежей в Лианозовском парке в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемого в серии грабежей в Лианозовском парке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник действовал на территории Лианозовского лесопарка. Он выбирал женщин, которые гуляли в одиночестве, неожиданно нападал на них, отбирал сумки или срывал украшения с шеи.

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Полицейские зарегистрировали не менее семи подобных нападений. Ущерб, причиненный его действиями, превысил 200 тысяч рублей. Похищенные ценности мужчина продавал случайным покупателям.

В МВД установили, что подозреваемый житель Подмосковья уже получал условный срок за грабеж. Мужчина признался в том, что в этом году решил вернуться к своей преступной деятельности.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса России. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

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