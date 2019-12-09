Подозреваемого в сборе денег для террористов задержали в Дагестане

«Сааду Ахмеднабиев организовал в ряде субъектов РФ сбор денег в интересах международных террористических структур. Сааду Ахмеднабиев является родным братом Исраила Ахмеднабиева, координатора и основателя исламских фондов „Мухаджирун“ и „Ансар“, известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества», — процитировало сообщение ФСБ ИА RNS.

Следствие установило, что на счета ИГ Ахмеднабиев успел переправить не менее двух миллионов рублей.

«Деньги аккумулировались на счетах упомянутых благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке», — сообщило ведомство.

Отмечается, что средства направлялись для закупок оружия, военного обмундирования, а также медикаментов для боевиков.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ