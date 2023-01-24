24 января 2023, 17:13
Подозреваемого в руководстве ОПГ задержали в Калининградской области
В Калининградской области задержали 44-летнего местного жителя, которого заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщило ИА НСН.
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По предварительной информации, подозреваемый после выхода из тюрьмы занял высшую ступень в криминальной среде области при поддержке так называемого «вора в законе». Это позволило ему контролировать разные направления деятельности региональных криминальных структур. Возбуждено уголовное дело.
Задержания
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