Подозреваемого в резне под Солнечногорском задержали

Полиции удалось задержать мужчину, которого подозревают в убийстве преподавательницы РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктории Борковской и ее матери. В ближайшее время его доставят следователям.

Подозреваемого поймали в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Солнечногорска, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения. Ранее стало известно, что в розыск объявили гражданина Таджикистана. Борковские наняли его для работ по дому.

«Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», — подчеркнула Волк.

По версии следствия, рабочий вместе с еще несколькими злоумышленниками проникли в дом в деревне Поярково под Солнечногорском ради ограбления. В одной из комнат они устроили настоящий погром. Доцента Плехановского университета Викторию Борковскую вместе с пожилой матерью убили, шестилетнюю дочь преподавательницы ранили. Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.