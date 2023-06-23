Криминал 23 июня 2023, 16:37 Подозреваемого в развращении школьницы в ТЦ задержали в Москве СК задержал мужчину, подозреваемого в развращении школьницы в ТЦ на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Столичный СК сообщил в Telegram-канале о задержании мужчины, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки в торговом центре на юге Москвы.

По данным следствия, 21 июня мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы. Она немедленно рассказала о случившемся родственникам, которые обратились в полицию.

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Мужчину 1994 года рождения задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «Развратные действия». Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину, который совращал школьниц.