Криминал 17 января 2024, 19:51 Подозреваемого в разбойном нападении таксиста в Москве задержали Ирина Волк: в Москве задержали таксиста, который требовал у иностранца деньги РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оперативники Москвы задержали 30-летнего нелегального таксиста, которого заподозрили в разбойном нападении на иностранца. Мужчина требовал круглую сумму за поездку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Водитель вез иностранца из аэропорта Шереметьево, озвучив предварительно стоимость поездки — 1,3 тысячи рублей. Однако потом он уточнил, что речь идет о стоимости за один километр.

Реклама

Когда пассажир отказался платить, «таксист» повел себя агрессивно: потребовал перевести на его счет более 49 тысяч рублей и начал угрожать.

Испугавшийся за свою жизнь гость из Китая выполнил требования нарушителя общественного порядка и покинул автомобиль на МКАДе, а затем обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое. Личность лже-таксиста установили.

Ранее следователи взяли на проверку таксиста, который не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку.