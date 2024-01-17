17 января 2024, 19:51
Подозреваемого в разбойном нападении таксиста в Москве задержали
Ирина Волк: в Москве задержали таксиста, который требовал у иностранца деньги
Оперативники Москвы задержали 30-летнего нелегального таксиста, которого заподозрили в разбойном нападении на иностранца. Мужчина требовал круглую сумму за поездку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Водитель вез иностранца из аэропорта Шереметьево, озвучив предварительно стоимость поездки — 1,3 тысячи рублей. Однако потом он уточнил, что речь идет о стоимости за один километр.
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Когда пассажир отказался платить, «таксист» повел себя агрессивно: потребовал перевести на его счет более 49 тысяч рублей и начал угрожать.
Испугавшийся за свою жизнь гость из Китая выполнил требования нарушителя общественного порядка и покинул автомобиль на МКАДе, а затем обратился в полицию.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое. Личность лже-таксиста установили.
Ранее следователи взяли на проверку таксиста, который не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку.
Уголовное дело
Такси
Москва
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