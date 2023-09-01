Криминал 01 сентября 2023, 15:45 Подозреваемого в разбойном нападении на букмекеров задержали в Москве Полиция Москвы задержала подозреваемого в нападении на букмекерскую контору РИА «Новости»

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Полицейские района Ясенево задержали 37-летнего злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении. Как рассказали в пресс-службе МВД, он похитил деньги из кассы букмекерской конторы.

Против мужчины, который напал на работников клуба, уже возбудили уголовное дело по статье за разбой. В качестве меры пресечения правоохранители выбрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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«Предварительно установлено, что посетитель, находясь в помещении в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожая гражданам физической расправой, похитил из кассового аппарата денежные средства в размере более 72 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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