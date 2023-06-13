13 июня 2023, 18:41
Подозреваемого в разбое приезжего мужчину задержали в Москве
Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемого в разбое приезжего мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении, сообщила пресс-служба МВД.
По версии ведомства, на улице Шмитовский проезд 25-летний подозреваемый распылил в лицо 20-летнего молодого человека газовый баллончик и забрал его сумку, в которой находилось 30 тысяч рублей.
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У потерпевшего диагностировали химические ожоги лица и рук.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого. Его заключили под стражу. Мужчине выдвинули обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ.
Преступления
Москва 2023
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