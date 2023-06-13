Криминал 13 июня 2023, 18:41 Подозреваемого в разбое приезжего мужчину задержали в Москве Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемого в разбое приезжего мужчину Пресс-служба МВД

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Сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении, сообщила пресс-служба МВД.

По версии ведомства, на улице Шмитовский проезд 25-летний подозреваемый распылил в лицо 20-летнего молодого человека газовый баллончик и забрал его сумку, в которой находилось 30 тысяч рублей.

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У потерпевшего диагностировали химические ожоги лица и рук.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого. Его заключили под стражу. Мужчине выдвинули обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ.