Криминал 08 сентября 2023, 18:12 Подозреваемого в растлении трех девочек задержали в Москве СК задержал мигранта, обвиняемого в растлении трех девочек на юго-западе Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчину, подозреваемого в растлении трех несовершеннолетних на юго-западе Москвы, задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Согласно данным ведомства, 29-летний задержанный совершил преступления в отношении трех несовершеннолетних на территории юго-западного административного округа столицы. Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска, подозреваемого быстро задержали.

Реклама

Против мужчины возбудили дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Ему предъявили обвинение, и в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

Кроме того, в ходе расследования установили, что задержанный находился на территории Москвы с нарушением миграционного законодательства.

Ранее стало известно о том, что СК попросит арестовать обвиняемого в растлении девочки в вагоне метро в Москве.