Подозреваемого в растлении несовершеннолетнего задержали в Петербурге

Во вторник, 10 ноября, в полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении ее 14-летнего сына. По ее словам, мужчина сделал это 26 октября в подъезде дома, находящегося по улице Косыгина. Помимо прочего, злоумышленник еще несколько раз в разных местах приставал к подростку.

На следующий день после заявления на Ленской улице был задержан 43-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».