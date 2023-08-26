26 августа 2023, 16:51
Подозреваемого в растлении детей взяли под стражу в Подмосковье
СК арестовал подозреваемого в растлении троих детей в Наро-Фоминском округе
Подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних арестовали в городском округе Наро-Фоминск. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Мужчину обвинили в отправке фотографии порнографического характера трем детям. По версии следствия, 50-летний задержанный в состоянии алкогольного опьянения 11 июля 2023 года пересылал непристойные изображения с помощью мессенджера.
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Следователи провели допросы потерпевших и изъяли телефон обвиняемого для дальнейшей экспертизы. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
Ранее в Москве задержали подозреваемого в развращении двух несовершеннолетних девочек в одной из социальных сетей. Следователи и сотрудники уголовного розыска взяли под стражу мужчину 1992 года рождения.
Правоохранительные органы начали проверку причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям.
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