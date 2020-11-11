Подозреваемого в расстреле сослуживцев на аэродроме под Воронежем срочника арестовали

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал рядового Антона Макарова. Его подозревают в убийстве трех сослуживцев на аэродроме под Воронежем. Он пробудет в СИЗО два месяца.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А. М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно», — сказали в пресс-службе суда.

20-летний молодой человек напал на сослуживцев около 05:00 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. Макаров зарубил топором офицера, похитил у него оружие и открыл огонь. Погибли три человека, еще один пострадал.

После нападения Макаров пустился в бега. Его поисками занимались более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. Солдата-срочника задержали в тот же день в нескольких десятках километров от места нападения. На вопрос о причине нападения при задержании Макаров ответил: «За все».

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, нападение устроил срочник, входивший в суточный наряд по парку одной из воинских частей Воронежской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и хищении оружия.

Про Макарова известно, что он учился в институте МВД, но был отчислен. Весной его призвали в армию.