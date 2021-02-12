Подозреваемого в расчленении женщины в Мурине арестовали

Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Мурине заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ „убийство“», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства преступления, также устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению убийства.

64-летний мужчина ранее рассказал правоохранительным органам, как совершил преступление. Он разозлился и ударил женщину по голове. Части тела убитой были обнаружены в пакетах вдоль трассы во Всеволожском районе Ленобласти.

Следствие полагает, что преступление произошло из-за внезапно возникшей ссоры, когда они выпивали. Предварительно, подозреваемый нанес женщине несколько ударов по голове. После он расчленил тело, поместил в пакеты и вывез.

В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что ее тесть привел домой незнакомую женщину, с которой начал выпивать. Позже она вернулась с работы и увидела, как пожилой мужчина замывал пятна крови.