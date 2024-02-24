Криминал 24 февраля 2024, 14:47 Подозреваемого в расчленении тигра в Приморье отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве тигра в Приморье IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Суд в Приморье отправил под домашний арест мужчину, подозреваемого в убийстве краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на один месяц семь суток», — сообщили в ведомстве.

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Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, 41-летний житель Пожарского района 27 января застрелил редкое животное, добил его ножом и разделал тушу. Для сокрытия преступления мужчина перевез части туши тигра в район села Ясеневый. В последствии останки обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В России запретили охоту на амурского тигра. В 2018 году за убийство животного мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно.