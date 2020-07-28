Подозреваемого в расчленении супруги арестовали в Петербурге

Об сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Тихонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“ — прим. ред)», — сказано в сообщении.

Мужчину арестовали на два месяца. По версии следствия, 27 июля около 00:54 Николай нанес своей супруге не менее пяти ударов топором. Он действовал умышленно и осознавал, что это приведет в смерти девушки. После того, как потерпевшая скончалась от полученных травм, Николай попытался скрыть следы своего преступления. Он расчленил убитую, а также вымыл квартиру от крови.

В результате отрубленные голову, руки и ноги мужчина спрятал в чемодане. Туловище убитой жены он выкинул из окна их квартиры по адресу проспект Художников, дом 15, корпус 1.

Звук удара тела об землю услышали соседи семьи — выглянув в окно, они увидели труп женщины на земле. Именно они обратились к правоохранителям.

У супругов остался общий ребенок, девочке нет еще двух лет. По некоторым данным, Николай угрожал жене еще до убийства — он обещал расправиться с супругой, если та не помирится с ним. Женщина собиралась развестись и забрать ребенка себе. Николай полностью признался в содеянном. За убийство супруги ему грозит до 15 лет колонии.