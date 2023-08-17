17 августа 2023, 14:51
Подозреваемого в призывах к экстремизму жителя Керчи задержали
ФСБ сообщила о задержании в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму
Силовики задержали в Крыму жителя Керчи, которого заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю, сообщил ТАСС.
Представители спецслужбы выясняли, что житель Керчи 1973 года рождения в одном из мессенджеров опубликовал материалы, которые содержали призывы к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО.
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В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточнил RT.
Жителю Керчи грозит до пять лет тюрьмы. Представители ФСБ провели обыски у него дома. Там они нашли и забрали компьютерную технику, средства связи. Расследование продолжается.
Крым
ФСБ
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