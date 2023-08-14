Криминал 14 августа 2023, 18:13 Подозреваемого в приставании к прыгнувшей из окна школьнице в Ижевске объявили в розыск МВД объявило в розыск подозреваемого в приставании к 9-класснице в Ижевске РИА «Новости»

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Подозреваемого в домогательствах по отношению к девятикласснице в Ижевске объявили в розыск. Об этом сообщило МВД по Удмуртии в своем Telegram-канале.

«По подозрению в совершении на территории города Ижевска особо тяжкого преступления сотрудниками полиции разыскивается Васильев Андрей Николаевич 1989 года рождения», — указали в ведомстве.

В МВД попросили всех, у кого есть какая-либо информация о подозреваемом или его местонахождении, сообщить об этом по телефону.

Школьница пришла в гости к взрослому мужчине вечером 12 августа, написал Telegram-канал Baza. После этого девочку-подростка нашли под окнами многоквартирного дома. Пострадавшая сообщила, что прыгнула с четвертого этажа, поскольку мужчина начал ее домогаться.

По данным авторов Baza, старшеклассница сломала позвоночник. Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук написала в своем Telegram-канале, что школьница в тяжелом состоянии, но за ней следят лучшие нейрохирурги республики.

После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.