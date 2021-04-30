Подозреваемого в причастности к банде Басаева задержали в Краснодарском крае

Правоохранители задержали жителя Краснодарского края Александра Пономаренко. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый добровольно вступил в состав бандформирования в июле 1999 года и принимал активное участие в совершении тяжких преступлений.

В СК напомнили, что в августе 1999 года боевики под руководством Хаттаба и Басаева напали на Ботлихский район Дагестана. Всего в вооруженном мятеже приняли участие не менее тысячи человек.

Злоумышленники ставили своей целью свергнуть конституционный строй, захватить территорию и вывести ее из состава России. Жертвами нападения стали 33 человека, еще 34 получили серьезные ранения.

В ходе расследования уголовного дела следователи получили доказательства причастности Александра Пономаренко к совершению этих преступлений. Сейчас его допрашивают, чтобы узнать о должности, которую он занимал в группировке. Поиски других участников банды продолжаются.

В конце марта этого года еще одного участника нападения на Ботлихский район Дагестана в составе банды Шамиля Басаева суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Речь идет Мавлимберди Акбулатове. Его осудили за посягательство на жизнь военнослужащих, бандитизм и вооруженный мятеж. Следователи уточнили, что всего по этому делу проходят 28 человек.