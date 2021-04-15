Подозреваемого в пособничестве терроризму поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали уроженца Киргизии, которого заподозрили в финансировании террористов. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, в прошлом году подозреваемый познакомился в соцсетях с представителем террористической организации. Ему поручили организовать канал финансирования. В общей сложности он собрал с земляков, работающих на городских стройках, свыше полумиллиона рублей и перевел их боевикам, которые находятся на территории Сирии. Возбуждено уголовное дело.