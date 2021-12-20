Подозреваемого в попытке изнасилования задержали в Москве

В Москве задержали 61-летнего мужчину, которого заподозрили в попытке изнасилования. Об этом написал «Царьград».

Попытка изнасилования произошла в декабре в Шуе (Ивановская область). Около одного из домов на улице генерала Белова мужчина напал на 33-летнюю женщину и затолкал ее в подвал. Крики пострадавшей услышала местная жительница и вызвала правоохранителей. Мужчине удалось сбежать. Правоохранители вышли на след подозреваемого и поймали его в Москве. Возбуждено уголовное дело.