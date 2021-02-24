Подозреваемого в попытке ограбления поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 30-летнего жителя Ставропольского края, которого заподозрили в попытке ограбить банк. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным информагентства, в минувшую пятницу подозреваемый вошел в одно из банковских отделений в Василеостровском районе и потребовал от кассирши денег, пригрозив ей предметом, походим на гранату. Женщина нажала на тревожную кнопку и мужчина скрылся. При задержании у него изъяли муляж гранаты. Возбуждено уголовное дело.