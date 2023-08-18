Криминал 18 августа 2023, 11:32 Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Москве Следователи в Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчину, подозреваемого в попытке убийства, задержали на севере города столичные следователи. О подробностях дела рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 17 августа 32-летний обвиняемый ввязался в конфликт с 34-летним пострадавшим и нанес тому удар ножом в грудь. Раненого госпитализировали в одну из московских больниц.

Реклама

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за покушение на убийство.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете Москвы.

Ранее в столице арестовали мужчину, обвиняемого в попытке заказать убийство своего начальника.