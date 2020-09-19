Подозреваемого в покушении на убийство рязанской семьи задержали

Множество ножевых ранений получили молодая девушка с пятилетним сыном и пенсионер в рязанской квартире. Их срочно доставили в больницу, где врачи спасли им жизнь. Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, подпадающим под статью «Покушение на убийство трех лиц, включая малолетнего».

Как сообщила пресс-служба центрального главка СК, подозреваемого в нападении на семью задержали. Им оказался 25-летний житель Московской области.

По данным следствия, молодой человек познакомился с девушкой в интернете. Он приехал к ней в гости и жил в ее квартире несколько дней. 16 сентября он схватил нож и начал наносить удары девушке, ее пятилетнему сыну и пенсионеру, который жил с ними. После расправы молодой человек сбежал.

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого.

Молодой человек рассказал, что ножом нанес удары девушке, ее сыну и дедушке. Сейчас следователи решают вопрос об аресте подозреваемого. В рамках уголовного дела уже назначили все необходимые экспертизы.

В качестве приоритетной версии сотрудники ведомства рассматривают корыстный мотив подозреваемого.