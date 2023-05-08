08 мая 2023, 10:40
Подозреваемого в покушении на Прилепина доставили в суд
«Известия»: подозреваемого в покушении на Захара Прилепина доставили в Семеновский райсуд
Подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина привезли в Семеновский районный суд Нижегородской области для избрания меры пресечения. Об этом сообщили «Известия».
Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался днем 6 мая в Нижегородской области. Писатель выжил, но погиб его близкий друг и водитель Александр Шубин.
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Правоохранительные органы оперативно задержали главного подозреваемого в теракте, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. На допросе он рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, заложив взрывное устройство под автомобиль писателя.
Прилепина экстренно доставили в больницу на вертолете, медики констатировали контузию обоих легких и тяжелую сочетанную травму. Для быстрого восстановления писателя вводили в состояние медикаментозного сна, он уже пришел в себя.
Ранее Прилепин рассказал, что во время взрыва за рулем машины находился он сам, а Шубин сидел на пассажирском кресле.
Суд
Покушение на Захара Прилепина
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