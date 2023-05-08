Криминал 08 мая 2023, 10:40 Подозреваемого в покушении на Прилепина доставили в суд «Известия»: подозреваемого в покушении на Захара Прилепина доставили в Семеновский райсуд РИА «Новости»

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Подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина привезли в Семеновский районный суд Нижегородской области для избрания меры пресечения. Об этом сообщили «Известия».

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался днем 6 мая в Нижегородской области. Писатель выжил, но погиб его близкий друг и водитель Александр Шубин.

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Правоохранительные органы оперативно задержали главного подозреваемого в теракте, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. На допросе он рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, заложив взрывное устройство под автомобиль писателя.

Прилепина экстренно доставили в больницу на вертолете, медики констатировали контузию обоих легких и тяжелую сочетанную травму. Для быстрого восстановления писателя вводили в состояние медикаментозного сна, он уже пришел в себя.

Ранее Прилепин рассказал, что во время взрыва за рулем машины находился он сам, а Шубин сидел на пассажирском кресле.