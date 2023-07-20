Криминал 20 июля 2023, 19:47 Подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области арестовали на два месяца Суд арестовал подозреваемого в похищении шестилетней девочки в Ростовской области РИА «Новости»

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Суд вынес решение об аресте подозреваемого в похищении шестилетней девочки в Шахтах на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

«Постановлением суда от 20 июля 2023 года избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней», — отметили в суде.

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Незнакомый мужчина увел шестилетнюю девочку с детской площадки 19 июля. Благодаря оперативной работе правоохранителей и волонтеров ее нашли живой. Ребенок находился дома у мужчины. Им оказался 41-летний житель Шахт.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что у подозреваемого в похищении шестилетней девочки за плечами уже есть несколько судимостей.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный, предположительно, покупает девочке в магазине сладости. Затем ребенок и мужчина ушли в неизвестном направлении.