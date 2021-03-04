Подозреваемого в поджоге дома главы Волгоградской области депортировали из США

Америка вернула в Россию Станислава Лисицкого, которого разыскивают по подозрению в поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщил ТАСС.

По данным портала «Политика сегодня», следствие считает, что Лисицкий является одним из фигурантов дела. Сначала он скрывался в Волгограде, а потом уехал из страны и был объявлен в международный розыск. Спецслужбы США передали его российским правоохранительным органам.