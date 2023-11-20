Криминал 20 ноября 2023, 18:23 Подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования задержали в Подмосковье МВД задержало в Раменском подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования РИА «Новости»

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Транспортным полицейским удалось задержать подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования на участке Овражки — Родники в Подмосковье. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, злоумышленником оказался 34-летний мужчина из Республики Молдова. Во время допроса подозреваемый признал свою вину. Он сообщил, что поджег за денежное вознаграждение три шкафа для электрообогрева рельсовых стрелок. За это ему пообещали 10 тысяч рублей.

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Мужчину заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге вблизи станции Очаково. Злоумышленник вскрыл один из четырех релейных шкафов и облил его горючим. Однако устройство, которое выбрал преступник, было нерабочим.