Криминал 29 февраля 2024, 09:21 Подозреваемого в поджоге релейного шкафа задержали в Санкт-Петербурге Полиция задержала подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным следствия, злоумышленником оказался 21-летний местный житель. Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево — Стрельна, фигурант поджог релейный шкаф, принадлежащий предприятию транспортной инфраструктуры.

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«Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации („Террористический акт“)», — добавили в ведомстве.

Ранее полиция задержала подростков, поджигавших квартирные двери за деньги.