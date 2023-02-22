Эксклюзив 22 февраля 2023, 17:14 Подозреваемого в поджоге отеля в Москве задержали — источник Источник «360»: в Москве задержали подозреваемого в поджоге отеля на Международной улице Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге отеля на Международной улице в Москве, сообщил источник «360». В результате пожара погибли семь человек.

«Подозреваемого во вчерашнем поджоге задержали», — рассказал источник.

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Информацию о задержании подтвердил Telegram-канал Shot. По данным издания, возможный поджигатель — 59-летний житель столицы. Авторы статьи отметили, что в загоревшейся квартире жили две родные сестры мужчины, вместе с ними были четыре и пять детей. По предварительной информации, москвич мог пойти на совершение преступления из-за шума — дети пытались собрать комод и стучали молотком. Их дедушка рассказал журналистам, что не может выйти на связь с одной из дочерей и тремя внуками. Его вызвали на опознание.

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Источники издания сообщили, что предполагаемый виновник пожара отправился на работу, где его и задержали.

Сигнал о возгорании в здании общежития и гостиницы «Москабельмет» на Международной улице поступил вечером 21 февраля. На место прибыли сотрудники МЧС. Они спасли 50 жителей дома и эвакуировали 200 человек. Жертвами пожара стали семь жильцов дома.