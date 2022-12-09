Криминал 09 декабря 2022, 16:13 Подозреваемого в поджоге квартире на северо-западе Москвы арестовали Хорошевский суд арестовал подозреваемого в поджоге на северо-западе Москвы

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Хорошевский суд Москвы рассмотрел просьбу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предполагаемого поджигателя квартиры в московском районе Хорошево-Мневники. Ходатайство удовлетворили — Артема Неклюдова арестовали до 7 февраля.

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Обвиняемый в ходе слушаний рассказал, что облил дверь в квартиру растворителем, который принес с собой. После поджога он быстро сбежал. Злоумышленник подчеркнул, что в содеянном раскаялся и попросил не заключать его под стражу.

По предварительным данным, мужчина 6 декабря поджег квартиру на улице Демьяна Бедного. В результате случившегося 24-летняя женщина и двухлетний ребенок пострадали, их госпитализировали.

Как выяснил «360», девушка уже пришла в себя, ребенка перевели из реанимационного отделения в общую палату.

Подозреваемого задержали и доставили на допрос. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.