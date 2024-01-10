Криминал 10 января 2024, 18:11 Подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik арестовали в Петербурге Суд отправил за решетку подозреваемого в поджоге двери журналиста Sputnik Pxhere

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова», — заявили в пресс-службе.

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Подозреваемый пробудет за решеткой до 7 марта 2024 года.

Полицейские задержали предполагаемых организаторов поджога двери ведущего радио Sputnik 9 января. Сам Татаренков ранее сообщил, что с его жильем ничего не случилось благодаря бронированной двери. При этом злоумышленники рассчитывали устроить большой пожар с жертвами.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил «украинский след» в произошедшем. По словам сенатора, спецслужбы Украины часто используют свою агентуру.