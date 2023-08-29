Подозреваемого в поджоге бара на юго-востоке Москвы задержали | 360°

Криминал 29 августа 2023, 11:56 Подозреваемого в поджоге бара на юго-востоке Москвы задержали Полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге бара в Кузьминках Сайт мэра и правительства Москвы

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице. Им оказался 41-летний житель Москвы. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 870 тысяч рублей. При пожаре никто не пострадал.

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Во время допроса подозреваемый рассказал, что совершил диверсию в питейном заведении на почве личной неприязни к персоналу. Ночью он разбил окно в заведении и кинул туда емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого мужчина быстро скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам. Против злоумышленника возбудили дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина в ЯНАО поджег авто и открыл стрельбу во дворе дома.