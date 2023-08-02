Криминал 02 августа 2023, 18:22 Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Армавире ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Армавире РИА «Новости»

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Жителя Армавира, подозреваемого в подготовке к теракту, задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, он собирался устроить взрыв на территории здания правоохранительных структур, сообщил ТАСС.

Для теракта подозреваемый хотел применить самодельное взрывное устройство, пояснили в пресс-службе УФСБ.

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СВУ злоумышленник уже собрал и хранил у себя дома. Против мужчины возбудили дело о приготовлении террористического акта. Расследование дела продолжается, заключили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Тамбовской области, который пытался выехать на Украину через Турцию, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Перед поездкой мужчина переписывался с украинскими националистами, которые занимались набором «добровольцев» в свои ряды. В отношении задержанного возбудили дело по статье о приготовлении к госизмене.