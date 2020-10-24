Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали на два месяца

Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, который, по версии ФСБ, готовил теракт в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Арестованный — Абдужаборов Д. Н. 1999 года рождения. Других подробностей о нем не приводится.

22 октября в ФСБ заявили о задержании выходца из Центрально-Азиатского региона, который готовил взрыв в одном из зданий органов власти. В оборудованном тайнике сотрудники спецслужбы обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства.

Подозреваемый вел переписку с боевиками, обсуждая будущий теракт. Также он записал видео присяги главарям террористов. После совершения теракте, по данным ФСБ, преступник «планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке».

В 2017 году в Кахахстане осудили на восемь лет мусульманского религиозного деятеля Абдухалила Абдужаббарова. Суд посчитал, что он проповедовал религиозный экстремизм. Имеет ли он отношение к задержанному в Москве, неизвестно.