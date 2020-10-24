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    24 октября 2020, 00:53

    Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали на два месяца

    Кирилл Фролов

    Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, который, по версии ФСБ, готовил теракт в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
    Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали на два месяца

    Арестованный — Абдужаборов Д. Н. 1999 года рождения. Других подробностей о нем не приводится.

    22 октября в ФСБ заявили о задержании выходца из Центрально-Азиатского региона, который готовил взрыв в одном из зданий органов власти. В оборудованном тайнике сотрудники спецслужбы обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства.

    Подозреваемый вел переписку с боевиками, обсуждая будущий теракт. Также он записал видео присяги главарям террористов. После совершения теракте, по данным ФСБ, преступник «планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке».

    В 2017 году в Кахахстане осудили на восемь лет мусульманского религиозного деятеля Абдухалила Абдужаббарова. Суд посчитал, что он проповедовал религиозный экстремизм. Имеет ли он отношение к задержанному в Москве, неизвестно.