29 ноября 2023, 14:59
Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали
Черемушкинский суд Москвы арестовал обвиняемого в подготовке теракта на 2 месяца
В Москве арестовали мужчину по обвинению в подготовке теракта. Черемушкинский райсуд решил отправить его под стражу на два месяца, объявили московские суды общей юрисдикции.
«Избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Венгрыжановского Олега Валентиновича в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года», — сообщила пресс-служба.
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Судебное заседание прошло 28 ноября, решение вынес Черемушкинский райсуд. Мужчину обвинили в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что задержанный — частный мастер, бывший машинист РЖД. Журналисты заявили, что именно о его задержании объявил Следком Москвы. Мужчину 1983 года рождения схватили в ЮЗАО после того, как он забрал из тайника припрятанный для сборки бомбы детонатор. По версии следствия, неизвестный предложил ему за вознаграждение подорвать одну из цистерн железнодорожной станции.
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