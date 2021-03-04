Подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области арестовали

Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило РИА «Новости».

О подозреваемом в подготовке теракта в Калининградской области ФСБ узнала от бдительных граждан. Мужчине скоро 43 года, у него жена и 18-летний сын, он занимается фотографией.

Ранее мужчина, задержанный за подготовку теракта в Калининградской области, заявил, что он смертник, это признание содержится в видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России.

Россиянина уличили в подготовке теракта на объекте энергетики Калининградской области из «ненависти к действующей власти», сообщила ФСБ.

«Да, я смертник», — сказал задержанный, отвечая на вопрос силовика, «открыто» ли он настроен.

Дома у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по изготовлению бомбы и компоненты для взрывчатки. У него также изъяли «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов власти». ФСБ показала видео задержания.