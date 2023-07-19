Криминал 19 июля 2023, 12:40 Подозреваемого в подготовке поджога бронетехники задержали в Казани ФСБ сообщила о задержании готовившего поджог бронетехники жителя Казани РИА «Новости»

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Готовившего поджог военной техники жителя Казани задержали сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил «Интерфакс».

Правоохранители заявили, что задержанный мужчина, предположительно, являлся сторонником запрещенной в России террористической организации.

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Источник агентства уточнил, что к диверсии подозреваемый тщательно подготовился. Его целью была военная техника, расположенная рядом с Казанским высшим танковым командным училищем. Неподалеку от места будущего преступления подозреваемый устроил тайник, где спрятал бутылки с керосином.

В ходе обыска в доме задержанного силовики нашли трансформаторы, таймеры для детонатора, квадрокоптер и компоненты для взрывчатки. Против подозреваемого завели уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный является сторонником Легиона «Свобода России»* — подразделения ВСУ, состоящего из российских эмигрантов. Мужчину уже привлекали к ответственности по статье о возбуждении ненависти.

Также журналисты выяснили, что поджогом только военной техники подозреваемый ограничиваться не хотел и готовил атаку на другие объекты инфраструктуры.

*Легион «Свобода России» — запрещенное террористическое объединение.