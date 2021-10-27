Подозреваемого в поддержке террористов мужчину задержали в Вологде

Мужчину, подозреваемого в сборе средств на нужды террористической группировки, задержали в Вологде. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Вологодской области.

По версии следователей, мужчина занимался обучением членов группировки с помощью интернета. Ранее подозреваемый уже был судим.

«Предположительно, 30-летний ранее судимый мужчина собирал электронные средства на нужды террористической группировки и проводил онлайн-обучение участников» — заявили в пресс-службе.