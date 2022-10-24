Подозреваемого в переводе денег «Исламскому батальону „Крым“» задержали в России | 360°

Криминал 24 октября 2022, 15:12 Подозреваемого в переводе денег «Исламскому батальону „Крым“» задержали в России УФСБ по Крыму сообщило о задержании украинца, спонсировавшего «Исламский батальон „Крым“» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Крымские пограничники задержали украинца, подозреваемого в переводе денег боевикам незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон „Крым“». Об этом сообщило информагентство «Крыминформ» со ссылкой на официального представителя управления ФСБ в регионе Елену Варламову.

Представитель ведомства пояснила, что задержанного заподозрили в переводе средств для покупки питания, обмундирования и других средств участникам незаконного вооруженного объединения.

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«Гражданин Украины осуществил перевод денежных средств <…> для действующего на территории Украины НВФ „Исламский батальон ‚Крым‘“, который принимает непосредственное участие в противодействии Вооруженным силам Российской Федерации», — заявила Варламова.

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Следователи ФСБ завели уголовное дело за финансирование незаконного вооруженного формирования. Максимальное наказание за это преступление составляет до 20 лет лишения свободы.

Сегодня же стало известно о возбуждении уголовного дела против создателя незаконного вооруженного формирования «Исламского батальона „Крым“».

По данным ФСБ, речь идет о 57-летнем мужчине, который покинул полуостров в 2014 году. На Украине он создал незаконное вооруженное формирование, чтобы нарушить территориальную целостность России.