Подозреваемого в педофилии зарезали в Самаре. В убийстве признался отец изнасилованной девочки

Тело мужчины с ножевым ранением нашли в лесополосе поселка Винтай Красноглинского района Самары. Убитым оказался подозреваемый в изнасиловании девочек шести и восьми лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, убитый 32-летний мужчина изнасиловал двух девочек шести и восьми лет в поселке Прибрежный Самарской области. Свои преступления он снимал на видео. Против него завели уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

СК начал проверку обстоятельств гибели подозреваемого. Как сообщил Telegram-канал Mash, его убил отец одной из изнасилованных девочек. По данным канала, он сам пришел в полицию и показал, где спрятал тело.

Mash пишет, что они были друзьями. О сексуальном насилии над дочерью он узнал случайно из телефона убитого.