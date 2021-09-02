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    02 сентября 2021, 17:37

    Подозреваемого в педофилии зарезали в Самаре. В убийстве признался отец изнасилованной девочки

    Андрей Иванов

    Тело мужчины с ножевым ранением нашли в лесополосе поселка Винтай Красноглинского района Самары. Убитым оказался подозреваемый в изнасиловании девочек шести и восьми лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

    Подозреваемого в педофилии зарезали в Самаре. В убийстве признался отец изнасилованной девочки

    По версии следствия, убитый 32-летний мужчина изнасиловал двух девочек шести и восьми лет в поселке Прибрежный Самарской области. Свои преступления он снимал на видео. Против него завели уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

    СК начал проверку обстоятельств гибели подозреваемого. Как сообщил Telegram-канал Mash, его убил отец одной из изнасилованных девочек. По данным канала, он сам пришел в полицию и показал, где спрятал тело.

    Mash пишет, что они были друзьями. О сексуальном насилии над дочерью он узнал случайно из телефона убитого.