Подозреваемого в педофилии задержали в Подмосковье. Он совершал преступления в Белоруссии

Полицейские задержали уроженца Тамбовской области в подмосковном Пушкино. Его подозревают в сексуальной связи с двумя подростками в Белоруссии. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подмосковные полицейские получили от компетентных органов Белоруссии информацию о том, что в Пушкино живет педофил, который орудовал на территории соседнего государства несколько лет назад.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего уроженца города Котовска Тамбовской области по подозрению в педофилии. По предварительным данным, у него были половые отношения с мальчиками 15 и 14 лет в 2016 и 2017 годах.

Мужчину привезли в Следственный комитет, где он во всем сознался. Против него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия без применения насилия в отношении двух или более несовершеннолетних». Если вину подозреваемого в педофилии докажут, то он может отправиться за решетку на срок до 12 лет.