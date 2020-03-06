Подозреваемого в педофилии тренера по каратэ задержали в Москве
Тренер по каратэ занимался растлением учениц во время работы в спортивных секциях Москвы, считают следователи. К правоохранителям обратились обеспокоенные родители пострадавших детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
Следователи выяснили, что мужчина работал в различных спортивных секциях, где обучал детей каратэ. Параллельно он насильно приставал к малолетним ученицам.
Следователи возбудили против мужчину уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Подозреваемого тренера задержали. В ближайшее время с ним проведут следственные действия, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.