Подозреваемого в педофилии поймали в Ростовской области

В Батайске (Ростовская область) задержали мужчину, которого заподозрили в сексуальном домогательстве девятилетней девочки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

По данным издания, мужчине удалось заманить школьницу в заброшенное здание. Он стал домогаться ее, но она вырвалась и добежала до дома. Родители ребенка обратились за помощью к правоохранителям. 43-летнего подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.